八代海を挟んだ熊本県八代市と上天草市を橋で結ぶ「八代・天草シーライン構想」の推進大会が18日、八代市の市鏡文化センターであった。地元首長や議員、経済団体関係者など約500人が参加。シーラインの早期実現と事業化に必要な調査・検討について、早急な着手を求める決議を採択した。八代市と上天草市の海上約8・8キロを橋で結ぶ構想。八代市と天草市の本渡は現在、車では宇土半島を経由し約2時間かかるが、シーラインが整備