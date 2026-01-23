熊本県人吉市は、観光列車「SL人吉」の車両をけん引した蒸気機関車（SL）の「58654号機」を軌道上で走らせる「動態展示」について、3月までの日程を発表した。今月24日、2月7日、3月7日の月1回、点検・整備に合わせた試験走行として実施する。引退後にJR九州から無償譲渡されたSLは、JR人吉駅前に常設展示されている。動態展示は昨年11月にスタート。動態展示前日に点検・整備を実施した上で、当日は各日とも午前10時、午後1時