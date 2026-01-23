平田研（ひらた・けん）58無新〈公約〉（1）緊急物価高騰・経済対策の実施（2）新幹線問題を必ず解決（3）「長崎こども若者未来ファンド」による子育て支援と人材育成（4）日本一共働きで子育てしやすい長崎県づくり（5）経済安全保障関連産業の振興と集積促進（6）県北知事室の設置など県北振興（7）県事業を聖域なく刷新〈経歴〉長崎市出身。1991年、旧建設省に入省。2018年から副知事を5年間務めた。国土交通省大臣官房総