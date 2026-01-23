西日本政経懇話会1月例会は30日正午から福岡県飯塚市片島のパドドゥ・ル・コトブキで開催します。東京で「やさしい内科クリニック」を開業している医師・山村聡氏が「血糖値を下げて脂肪を落とす3つの裏技（仮）」と題して講演します。西日本政経懇話会は年会費7万2000円（昼食代含む。代理出席可。お試し料金8000円1回限り）。問い合わせは同会事務局＝092（711）5131。