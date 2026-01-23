女王が貫禄の逆転勝ちで4連覇へ力強く発進した。女子シングルスで早田（北九州市出身）が初戦の4回戦に臨んで、高森（大阪・四天王寺高）を4−1で破った。「（試合を通じて）少しずつ調子も上がっていっている感じはした」とうなずいた。第1ゲーム（G）は先取されたものの、第2Gから4連取。第4Gは強烈なフォアハンドや、激しいラリーの応酬も粘り強く制するなどして、開始から8連続で得点を挙げた。「練習してきたところもすご