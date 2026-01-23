女子シングルスで大野（福岡・希望が丘高）が、4回戦から登場したシード選手を破って5回戦へと進出した。原田（豊田自動織機）を相手に最終7ゲームに至る接戦も、冷静にコースを狙い、攻め切った。鹿児島県出身で小学5年から北九州市の「石田卓球N＋」で力を磨いた17歳はジュニアの部も8強入り。「次も全力で勝てるよう頑張る」と意気込んだ。