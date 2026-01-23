原発の安全性評価を揺るがす重大な事態だ。電力業界を挙げて信頼回復に努めなければならない。中部電力が静岡県の浜岡原発3、4号機の再稼働に向けた審査で、データを不正操作していたことが明らかになった。原子力規制委員会は審査を白紙に戻す。問題のデータは、原発敷地内で想定される最大の地震の揺れを示す基準地震動だ。施設の耐震設計に欠かせない。中部電は条件の異なる20組の地震動の中から、最も平均に近い揺れを