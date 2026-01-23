今宮とともに自主トレを行う海野は「勝てるキャッチャー」を目指す。甲斐（巨人）が抜けた昨季、捕手ではチーム最多の105試合に出場。リーグ優勝と日本一も経験し、正捕手の座に大きく近づいた。今オフは守備の向上に加え、課題の打撃と向き合う。「今年は自分がもっとチームを引っ張っていくという気持ちで取り組んでいきたい」。主力選手への成長を目指していく。