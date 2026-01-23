いよいよ選挙が始まる。奇襲解散を仕掛けた高市自民に対して立憲民主党は公明党と合流を発表、中道改革連合として迎え撃つ。「解散をするなら、絶対に自民単独で過半数を取る」。そう周囲に語ったという高市総理。果たして本当に過半数をとれるのか。ジャーナリストの長島重治氏が解説する。 【画像】高市総理の衆院解散表明会見、その演出でモチーフとされた意外な政治家 情念と怨念が渦巻く「戦後最短選挙」 高市