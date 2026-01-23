ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が22日、遊撃のレギュラー争いに打ち勝つと宣言した。福岡県宮若市で行う自主トレを公開。元同僚で昨季限りで引退した森唯斗さんが打撃投手を務めての打撃練習などを行った。昨季ブレークした野村との競争に向け「一回原点に返って2月をスタートしたい。開幕スタメンをショートとして取りにいきたい」と勝負の17年目へ覚悟を示した。昨季はけがが相次ぎ、出場46試合。そこで野村が台頭した