聞き書きシリーズは27日から、プロ野球福岡ソフトバンクホークス元監督、工藤公康さん（62）による「生きる力を身につける」が始まります。高校時代に夏の甲子園でノーヒットノーランを達成した工藤さんは1982年に西武へ入団し、左腕からの小気味よい投球で頭角を現します。移籍したダイエー（現ソフトバンク）では99年、エースとしてホークスの福岡移転後初優勝と日本シリーズ制覇に貢献。48歳で現役を退くまでの実働29年間で