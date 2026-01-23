絶対的な守備力で、揺るがぬ信頼を取り戻す。ソフトバンクの今宮健太内野手（３４）が２２日に福岡・宮若市で自主トレを公開。昨季は度重なる負傷離脱でわずか４６試合の出場に終わった３４歳は「もうレギュラーじゃない」と現在地を語った上で「結果だけを求めてやっていきたい」と新シーズンを見据えた。２０２６年、鷹の開幕ショートは誰が務めているのか――。今季のチームを占う上で大きな注目点だ。非凡な身体能力を発揮