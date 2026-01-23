今日23日も日本海側を中心に大雪に警戒が必要です。明後日25日にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所がありそうです。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。特に、北陸、東海、東北では、短時間に降雪が強まるおそれがあるため、大雪による車の立ち往生など、交通機関への影響に警戒してください。日本海側は25日にかけて山地・平地ともに大雪のおそれ今日23