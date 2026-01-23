海外のストラテジストは、現在の日銀の利上げ期待は円を下支えし、債券市場を落ち着かせるには不十分との見解を示している。市場参加者は、ターミナルレート（最終到達点）の織り込みを２．００％に近づけるシグナルを日銀から得られるかに注目しているという。 同ストラテジストは、「日本の債券市場を安定させ、円を下支えするために、日銀は何を示す必要があるのか」と題したレポートで、「市場は日銀