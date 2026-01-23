NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.36（-1.26-2.08%） ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反落。ダボス会議に出席したトランプ米大統領が演説し、「イランは確かに話し合いを望んでおり、我々は話し合うつもりだ」と述べたことが相場を圧迫した。米空母が中東に向かっていることもあり、米国がイランを攻撃するとの観測は根強いものの、外向的な手段によって緊迫感が緩和する可能性が意識された