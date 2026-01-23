【経済指標】 【米国】 ＊新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）22:30 結果20.0万件 予想20.9万件前回19.9万件（19.8万件から修正） ＊実質ＧＤＰ（確報値）（第3四半期）22:30 結果4.4% 予想4.3%前回4.3%（実質GDP・前期比年率) 結果3.5% 予想3.5%前回3.5%（個人消費・前期比年率) 結果3.8% 予想3.8%前回3.8%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果2.9% 予想2.9%前回2