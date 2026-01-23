日本中央競馬会（ＪＲＡ）の栗東トレーニングセンターが立地する滋賀・栗東市は、２月７日〜１５日に、株式会社Ｃｙｇａｍｅｓの人気ゲームコンテンツ「ウマ娘プリティーダービー」とのコラボ企画を実施する。「ウマ娘」は実在した名馬を擬人化し、スマートフォン向けアプリを中心にアニメ、ライブイベント、グッズ展開など、幅広く展開している。昨年１０月に２４００万ダウンロードを突破し、直近では新キャラクターとして