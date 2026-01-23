人手不足と言われて久しいが、誰もが就きたい仕事に就けるわけではない。年齢が高くなればなるほど、条件が厳しくなっていくというのも想像に難くない。また資格がないと不利だとも言われる。なまじ部長などを経験したサラリーマンが定年退職後に、「管理職ならできる」と言って面接に落ちまくる――というのはテレビドラマでよく見るシーンである。【写真を見る】ゴミ収集、ホテル清掃、ファストフード店…還暦を過ぎて様