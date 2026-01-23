22日、グリーンランドの中心都市ヌークで記者会見したニールセン自治政府首相（AP＝共同）【ロンドン共同】デンマーク自治領グリーンランドのニールセン自治政府首相は22日、トランプ米大統領と北大西洋条約機構（NATO）のルッテ事務総長が協議した「北極圏全体に関する合意に向けた枠組み」構築の詳細を聞かされていないと明かした。その上で米政権と経済面での連携や米軍事施設の拡大、派兵増強を協議するなら「互いに敬意を示