ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカとウクライナ、ロシアの代表団による三者会談が23日から2日間行われると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は22日、スイスでトランプ大統領と会談。会談について「生産的だった」としたものの、「単純な話ではない」とも述べ、和平計画などをめぐり、依然として、意見の隔たりがあることを示唆しました。そのうえで、アメリカとウクライナ、ロシアの代表団による三者会談が23日と24