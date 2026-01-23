WBC侍ジャパンの元監督・原辰徳さんが22日、第6回WBCの代表メンバーに選出された菅野智之投手についてコメントしました。菅野投手はメジャー1年目となった2025年シーズン、オリオールズで10勝10敗と2桁勝利を達成。30試合に出場し防御率は4.64とチームの中心投手として活躍しました。この日は飲料メーカー伊藤園の新プロジェクト発表会に登壇した原さん。トークセッションの際、菅野投手に期待するところを聞かれると「経験を持っ