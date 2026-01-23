横浜の歴史と文化が息づく関内駅前が、いま劇的な進化の真っ只中にあります。横浜公園や大通り公園といった都市公園、横浜スタジアムや横浜BUNTAI（横浜文化体育館）などのスポーツ施設、横浜中華街などの観光スポットも多いエリアです。2025年末に惜しまれつつ閉館した商業施設「セルテ」を含む「北口地区」、そして駅前の交通機能を一新する「港町地区」。これら2つの巨大街区で進む第一種市街地再開発事業により、2030年代にか