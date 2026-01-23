2024年4月に始まった「建設業の2024年問題」から約1年半。長時間労働が常態化してきた建設業界では、罰則付きの時間外労働規制をきっかけに、働き方改革が一気に動き出した。実際、現場の働き方はどこまで変わったのか。OpenWorkに寄せられた現職社員の声とデータを基に、残業時間や有給休暇、職場環境の変化、そして改革の光と影を多角的に検証する。（Diamond WEEKLY事業部編集チーム）有給休暇消化率は約1.3倍進む働き方改革