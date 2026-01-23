なかなか勝てないとき、人は「もっと練習しなければ」と考えがちだ。しかし負けを招いているのは努力不足ではなく、自分でも気づいていない「思い込み」。そう指摘するのはプロカードゲーマーの茂里憲之氏だ。何通りも戦い方が存在するカードゲームの世界で磨かれた思考法には、成長を止めないためのヒントが詰まっている。※本稿は、プロカードゲーマーの茂里憲之『カードゲームで本当に強くなる考え方』（筑摩書房）の一部を抜粋