UEFAヨーロッパリーグのグループフェーズ第7節が22日に行われ、日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央を擁するセルティック（スコットランド）は敵地でボローニャ（イタリア）と対戦した。ここまで2勝1分け3敗と黒星が先行しているセルティックは、前田と旗手の両選手が先発。前田がワントップに、旗手がトップ下に配された。立ち上がりから積極的にプレスをかけたセルティックは6分、前田のチェイシングがバックパスを誘い、この