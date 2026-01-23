◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 （22日、東京体育館）卓球・全日本選手権は22日に、一般男子シングルスの4回戦が行われ、前回優勝の松島輝空選手や、全日本で2度優勝した経験を持つ張本智和選手らが登場しました。松島選手は愛知工業大の鈴木颯選手にストレート勝ち、張本選手は日本大の加藤公輝選手を4-1で下し、5回戦へと駒を進めました。そのほかにも、昨年の世界選手権で64年ぶりとなる男子ダブルス優勝を果た