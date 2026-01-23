ＪＲＡは２２日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で２月１３日に行われる「インターナショナルジョッキーズチャレンジ」に、戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島＝が出場すると発表した。本シリーズは世界を代表する１４人のジョッキーが４競走のポイントで争う。これまで日本人騎手は武豊（２０年）、藤田菜七子元騎手（２１年）、ルメール（２２年）、川田（２３年）、坂井（２４年）、永島まなみ（２５年）が