23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比300円高の5万4040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3688.89円に対しては351.11円高。出来高は9649枚だった。 TOPIX先物期近は3635ポイントと前日比16ポイント高、TOPIX現物終値比18.62ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54040+3009649 日経225min