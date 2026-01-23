「新馬戦」（２４日、小倉）土曜小倉６Ｒ（芝２０００メートル）でデビューするヴィスメンティス（牡３歳、父オルフェーヴル、栗東・池江）。全姉に２１年中京記念を制したアンドラステがいる血統だ。除外で１週延びたが、池江師は「想定していたので」と問題なしを強調。今週の最終追いでは、松本を背に栗東坂路で４Ｆ５４秒５−３９秒５−１２秒７と素軽い脚さばきで駆け上がった。「動きはいいですよ。まだ非力なところも