「新馬戦」（２５日、中山）偉大な兄に続くか。日曜中山５Ｒ（芝２０００メートル）でアナザーフェイス（牡３歳、父エピファネイア、美浦・鹿戸）がデビュー。昨年の天皇賞・秋を制し、ジャパンＣでも２着に好走したマスカレードボールが半兄という良血馬だ。２１日の美浦Ｗでは６Ｆ８４秒５−３７秒９−１１秒７をマーク。鹿戸師は「先週もいい動きをしていたし、だいぶ良くなっている。実戦向きだと思う」とうなずく。今週