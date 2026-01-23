ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が22日、福岡県宮若市で行っている自主トレを公開。プロ野球史上初の遊撃での14年連続開幕スタメンを目指し、野村勇内野手（29）とのレギュラー争いを勝ち抜くと誓った。今季からチーム方針で内野の複数ポジションに挑戦するが、定位置を譲るつもりはない。昨季限りで現役を引退した盟友・森唯斗氏（34）のエールも胸に勝負していく。冷え込む寒さの中で今宮が熱く遊撃のレギュラー獲りの思