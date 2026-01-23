「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）栗東所属のベテラン・岩田康誠騎手（５１）＝フリー＝がこれから約１カ月間、美浦トレセンに滞在する。今週は土曜が京都、日曜が中山で騎乗するが、翌週からは府中を主戦場にする予定だ。早速“洗礼”が待っていた。美浦入りした２０日の夜のこと。「夕飯は（牛丼チェーン店の）すき家に行ったけど、行きも帰りも迷っちゃった」と明かしたが、これは序の口。何と宿泊する独身寮の部屋に布