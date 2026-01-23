“わしづかみスライダー”で、白星をわしづかみする。日本ハム5年目の達が、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレ。キャッチボールでは「今日思いついたんですよ」と新スライダーに手応えをつかんだ。一般的なスライダーは人さし指と中指の2本でボールを握るが、改良版は「4本で握る」というまるでわしづかみのような握り。「握る指が多いと遅くなるイメージだったんですけど、めちゃくちゃ速くなって。意外と良いかも」と話した。