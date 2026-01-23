着替え中の女の子の動画を所持していたとして長崎県の会社役員の男が逮捕されました。一連の「教師らによる盗撮・共有グループ」のメンバーに動画を提供した茨城県の中学校教師が盗撮したものとみられます。警察によりますと、逮捕されたのは、長崎県佐々町の会社役員・吉浦博行容疑者(42)で、21日、自己の性的好奇心を満たす目的で、着替え中の女の子の動画1点を所持した疑いがもたれています。一連の教員らに