【モデルプレス＝2026/01/23】2021年に公開され日本中を席巻した「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が、2月23日にTBSで地上波初放送されることが決定した。【写真】元モー娘。「再現度高すぎ」衝撃の綾波レイコスプレ◆「シン・エヴァンゲリオン劇場版」地上波初放送決定1995年のTVシリーズ放送開始以来、観る者を圧倒するストーリーと映像表現で、世界のアニメーション史を塗り替えてきた「新世紀エヴァンゲリオン」。2007年からは