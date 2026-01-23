「日本人の8割が、生命保険に入っています」そう言われたら、保険に入っていない人は焦るかもしれない。「データとしては間違っていませんが、保険に入るかどうかは、その人の状況によります。鵜呑みにしてはいけません」そう話すのはファイナンシャルプランナーで『NEWよい保険・悪い保険2026年版』（徳間書店）の著者、長尾義弘さん。保険のセールストークは不安をあおったりお得感をくすぐってみたり、保険販売のテクニックが凝