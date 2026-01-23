私も夫も常日頃、表現にはたいへん気を遣っているものですから当然同じようなスタンスが身についた息子。ですがまだまだジャッジの基準が甘かったり代替的表現が微妙だったりと課題はたくさんです。どうしたって簡単に伝わりやすい表現がまず思い浮かんでしまうものですからね、そういう意味でも「本だけはたくさん読んだ方がいいよ」って伝えています。