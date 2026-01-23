スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」として巨人の新人全選手を紹介する。第３回はドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝。春季キャンプ１軍スタートが有力な最速１５２キロ右腕は、幼少期に甲子園で見た阪神戦がプロ野球の原体験。「伝統の一戦」への燃える思いを原動力に開幕１軍入りを目指す。＊＊＊武器は宝刀シンカーとピンチでも動じない強心臓。けがの怖さも知る田和は、新人合同自主トレ期間から自