ロッテのドラフト７位・大聖（やまと）投手（２３）＝ホンダ鈴鹿＝が２２日、ロッテ浦和で新人合同自主トレに参加し、ブルペンで２１球を投げ込んだ。勝利の方程式入りを狙う社会人出身の即戦力ルーキーは「真っすぐに自信があるので、そこをしっかりまず評価してもらえたら」と意気込んだ。１軍キャンプスタートが決まった１６１キロ右腕は、「ひと瓶は全然飲めます」というほど大の麦焼酎好き。それでも「お酒を飲んでちょっ