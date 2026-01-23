レンジャーズが、ナショナルズから先発左腕マッケンジー・ゴア投手（２６）を１対５のトレードで獲得したことが明らかになった。ＥＳＰＮ局のＪ・パッサン記者らがＸで伝えた。３シーズン連続でローテーションの一角としてフル稼働した本格左腕。暴投数で２年連続ワーストを記録しているが、昨季は球宴にも初選出され、本格化した。２年連続で１８０奪三振以上をマークしている。レ軍は交換要員として昨年ドラフト全体１２位