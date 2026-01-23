¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å10¡§00¡Á¡Ë¤¬23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç1200²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µ­Ç°¤È¤Ê¤ë²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¡ªGPS¤äÈ¯¿®´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤òÃµ¤¹¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ºòÇ¯½©¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÏ¢Æü¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢±Â¤È¤Ê¤ë¥É¥ó¥°¥ê¤Î¶§ºî¡¢Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤Ç¿Ê¤à²áÁÂ²½¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Á¤Ê¤É¤ÎÍ¶°øÊª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢