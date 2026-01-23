第9回日本パラスポーツ賞の表彰式が22日行われ、聴覚障害者陸上の湯上剛輝選手が大賞を受賞しました。第9回日本パラスポーツ賞は2025年に最も活躍したパラアスリートを選出。湯上選手は東京デフリンピック2025で男子円盤投げ金メダルを獲得。東京2025世界陸上競技選手権大会にも日本代表として出場し、同大会における日本人最高記録をマークしました。選考委員会は「デフリンピックだけでなく、東京世界陸上など健常者と同じ大会で