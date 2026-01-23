1月22日、Snow Manがデビュー6周年を迎えた。デビュー日当日は、Snow Manの冠ラジオ番組『不二家 presents Snow Manの素のまんま』（文化放送）の放送日。通常、週替わりでメンバー2人がパーソナリティを務めているが、この日はデビュー6周年を記念して、約6年ぶりに9人全員がスペシャルパートに出演した。特別な放送回になったのは記念日だからというのもあるのだが、今のSnow Manであれば