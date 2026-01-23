立石はベースランニング中に脚を痛めた（C）産経新聞社阪神は1月22日、2月から始まる沖縄春季キャンプの振り分けを発表した。主力中心の宜野座キャンプにルーキーで入ったのはドラフト2位の谷端将伍（日大）のみ。ドラフト1位の立石正広（創価大）は新人合同自主トレ期間中に痛めた右脚の肉離れにより若手、ベテラン中心の具志川キャンプスタートとなった。【阪神】注目のドラ１立石がまさかの離脱︎開幕は大丈夫なのか