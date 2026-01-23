雪の影響で、東海道新幹線は始発から名古屋駅～京都駅の上下線で速度を落として運転する予定です。 【写真を見る】【東海道新幹線】雪のため｢名古屋～京都｣間で速度を落として運転 上下線で40分程度の遅れ見込み (23日午前5時50分現在) ＪＲ東海によりますと、この区間を走行する列車に40分程度の遅れが見込まれるということです。（23日午前5時50分現在）