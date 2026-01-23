10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（35）が22日に自身のブログを更新。体調不良を訴えた。ネイボールは「体調が悪い、、、」と訴え、37.8度と表示された体温計の写真を投稿した。続けて「節々が痛い、、、病院行かねば、、、とりあえず、一回寝たい。つらい」と嘆いた。ネイボールは、サッカーのブラジル代表ネイマールのそっくりさんとしても注目を集めるモデル。「有吉反