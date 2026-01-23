お笑いタレントのだいたひかる（50）が、22日にまでに自身のブログを更新。夫でグラフィックデザイナーの小泉貴之氏の仕事についてつづった。だいたは「夫の仕事に関して、営業妨害などの被害があり…相手先にも迷惑がかかるのでブログでの投稿は、しない事にしています」と打ち明けた。さらに「仕事の話がないから、働いていないみたいに思っている方もいるみたいですが…バリバリ現役で働いていますので、ご心配無くです」と