歌手でタレントの中川翔子（40）が、22日までにインスタグラムを更新。産後の不安を打ち明けた。中川は「産前産休の焦りと、産後の身体の戻らなさ。産休したとき、積み重ねてきたキャリアがとまってしまうとか、大好きなお仕事ができなくなったらどうしようって、怖かったしすごく焦った」と心境を打ち明けた。さらに「でも実際双子がうまれて、あまりにも身体は戻らないわ生活は変わるで。独立が重なったのも本当に大変だった。で