Netflix恋愛ドキュメントバラエティー「ラヴ上等」に出演したあもが、22日までにインスタグラムを更新。同じく同番組に出演し、あもとカップル成立した、櫻井二世とのツーショットを投稿した。あもは「二世は赤ちゃんだしジャイアンだけどw出会えたご縁に感謝してる!マブお仕事頑張ろうねー!!#平成プリ」とコメント。櫻井二世とはしゃぎながら写真シールを撮影する姿を動画で投稿した。この動画にフォロワーからは「まじの