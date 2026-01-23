旭川市できのう(2026年1月22日)夜2階建ての住宅が燃える火事がありました。この火事で年齢性別不明の1人の遺体が見つかり警察が身元の確認を進めています。建物を包み込む真っ赤な炎。火事があったのは旭川市末広5条4丁目の2階建ての住宅です。きのう(22日)午後6時40分ごろ、付近の住民から「建物から火が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、住宅の2階部分が焼け落ち、年齢性別不明の1